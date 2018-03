Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 mars 2018 10:33 03. mars 2018 - 10:33

Marcel Hirscher a survolé les débats sur la première manche du géant de Kranjska Gora. Actuellement intouchable dans la discipline, l'Autrichien a, encore une fois, largué la concurrence.

Seul le Norvégien Henrik Kristoffersen est resté dans la même seconde (à 0''73) que le champion olympique, tandis que les autres sont loin, très loin. Ex aequo au 3e rang, le Français Alexis Pinturault et le Slovène Zan Kranjec accusent 1''41 de retard. Autant dire que, sauf accident, Marcel Hirscher va l'emporter et, par la même occasion, s'assurer le globe de la discipline.

Lors d'une manche entachée par de nombreuses éliminations, les Suisses ne sont pas parvenus à s'approcher du podium provisoire. Justin Murisier est certes 9e, mais à 3''14 de Marcel Hirscher. Un peu plus loin, Loïc Meillard pointe au 11e rang à 3''47.

