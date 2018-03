Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Après la manche de vitesse du combiné alpin olympique à Jeongseon, c'est Marcel Hirscher qui semble le mieux placé pour viser l'or. Côté suisse, Luca Aerni peut jouer le bronze.

On l'attendait en slalom et en géant, Marcel Hirscher pourrait bien commencer par rafler l'or en combiné alpin. Avec son numéro 2, l'Autrichien a profité du parcours raccourci de la descente (départ du Super-G) pour prendre une très sérieuse option sur le plus beau des métaux. 12e à seulement 1''32 du descendeur Thomas Dressen, le Salzbourgeois a peut-être aussi bénéficié de conditions moins venteuses. Dressen a devancé Aksel Lund Svindal de 0''07 et l'Autrichien Matthias Mayer de 0''13.

Parmi les favoris, Alexis Pinturault a réalisé une belle descente et pointe au 10e rang à 1''04. Très bien sur le papier, mais sans doute insuffisant lorsqu'il s'agira de gérer le retour de Hirscher. Ses 0''28 de bonus risquent fort de ne pas suffire face à l'Autrichien.

Dans le camp suisse, Mauro Caviezel a pris la 11e place à 1''23. Pour espérer faire quelque chose en slalom, le Grison aurait dû pouvoir compter sur une avance beaucoup plus conséquente. Du coup les espoirs suisses reposent sur les épaules du champion du monde en titre Luca Aerni. Le Valaisan a limité la casse en vitesse et le voilà 23e à 2''10. Le skieur de Crans-Montana se méfiera du Français Victor Muffat-Jeandet, 26e à 2''33. Les deux derniers Helvètes devront sortir le grand jeu en slalom. Carlo Janka est 14e à 1''34, alors que Justin Murisier se situe au 27e rang à 2''34.

Pour ne pas trop désavantager les descendeurs, il a été décidé de retirer dix portes sur le slalom. Mais même avec des piquets en moins, Marcel Hirscher devrait se régaler. La manche de slalom se tiendra à 15h (7h en Suisse).

