Hirscher s'impose à Zagreb, les Suisses décevants

Marcel Hirscher a remporté le slalom de Coupe du monde de Zagreb pour signer sa 64e victoire en carrière. Le maître autrichien a devancé Alexis Pinturault et son compatriote Manuel Feller.

Déception pour les Suisses avec Daniel Yule seulement 9e, Tanguy Nef 13e et Luca Aerni 21e.

Eliminé à Madonna alors qu'il était en tête après la première manche, Marcel Hirscher se devait de réparer cette erreur de parcours. Et pas question de répéter deux fois la même faute, pas le genre de la maison. Dominé par Marco Schwarz sur le premier tracé, Hirscher a sorti les fusées sur le second, alors que Schwarz, vainqueur du City Event d'Oslo et 2e à Madonna, a cédé sous la pression. Pour le King d'Annaberg, il s'agit du cinquième succès dans la capitale croate...sur les six dernières éditions. Il n'y a qu'en 2017 qu'il avait trouvé plus fort que lui en la personne de Manfred Mölgg.

Des Suisses en retrait

Les Suisses étaient six en deuxième manche, mais seuls trois ont rallié l'arrivée. Vainqueur à Madonna avant Noël, Daniel Yule est "rentré dans le rang". Le Valaisan termine meilleur Helvète avec une modeste 9e place. 8e au terme de la première moitié de course, le skieur du Val Ferret a peut-être été un peu trop respectueux de cette piste. Il a peut-être aussi eu peur de l'élimination sur une manche qui a vu neuf concurrents connaître une sortie de piste.

A commencer par Ramon Zenhausern, 7e au terme de la première manche, mais qui s'est loupé dans un enchaînement. Le Haut-Valaisan a semblé prendre une porte dans le faux sens et être bien incapable de reprendre le fil de sa course. 14e de la première manche, Loïc Meillard repart lui aussi de Croatie avec un zéro. La faute à un trop grand dérapage sur la partie supérieure du parcours. Il s'agit de la première élimination de la saison pour le skieur d'Hérémence. En difficulté cette saison, Luca Aerni, 11e après le run initial, a de son côté commis une grosse faute sur le ski intérieur. Le Bernois a toutefois eu la présence d'esprit de continuer pour marquer d'importants points avec une 21e place.

Tanguy Nef se met en évidence

Belle performance en revanche pour Tanguy Nef qui est remonté de la 28e place à la 13e. Le Genevois valide au passage son ticket pour les Mondiaux d'Are avec un deuxième résultat dans les quinze premiers. Il n'a toutefois pas battu son meilleur classement qui reste une 11e place à Levi en novembre dernier. La densité en slalom dans l'équipe de Suisse ne garantit toutefois pas une place fixe au Genevois qui sait qu'il y a quatre skieurs plus expérimentés devant lui.

Quant à Marc Rochat, 30e de la première manche, il a perdu un ski durant sa deuxième descente. Le Vaudois n'a toujours pas marqué de points cet hiver.

