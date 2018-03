Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le troisième match à 3 points de Nico Hischier, le 100e but de Nino Niederreiter en saison régulière et le 1100e point d'Alex Ovechkin: la soirée a été très marquante sur les patinoires de la NHL.

Buteur pour le 4-2 et passeur sur le 1-1 et le 3-2, Nico Hischier a été le grand artisan du succès à domicile 5-2 de New Jersey devant Carolina. Elu homme du match, le no 1 de la draft présente désormais des statistiques riches de 11 buts et de 26 passes décisives. Déjà buteur mardi contre Philadelphia, le Valaisan est l'un des moteurs d'une équipe toujours virtuellement qualifiée pour les play-off et qui peut également s'appuyer sur la réussite de Taylor Hall. L'ailier a, en effet, enchaîné un seizième match de rang avec au moins un point...

A Saint-Paul, le 100e but en saison régulière de Nino Niederreiter - lors de son 427e match - est passé au second plan après le nouveau récital d'Alex Ovechkin. Avec 1 but et 3 assists qui lui permettent d'atteindre le seuil des 1100 points, le Russe a mené Washington à la victoire 5-2 devant Minnesota. "El Nino" a inscrit le premier but pour le Wild à la 45e alors que les Capitals menaient déjà 3-0. Comme New Jersey, Minnesota est toujours du bon côté de la barre.

Un troisième joueur suisse a marqué jeudi: Yannick Weber. Récompensé par la première étoile, le Bernois n'a toutefois pas pu empêcher la défaite 4-3 à domicile de Nashville devant Calgary. Weber a donné l'avantage aux Predators à la 30e minute (2-1) pour le 25e but de sa carrière en NHL. Dans une relative discrétion, l'ancien pigiste de Genève-Servette réussit lui un parcours brillant dans la plus grande ligue au monde.

Enfin, Timo Meier est, lui, resté "muet" lors du succès 4-1 de San Jose devant Vancouver qui était privé de Sven Bärtschi.

