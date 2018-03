Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 19 février 2018 18:18 19. février 2018 - 18:18

Nico Hischier a été désigné première étoile de la semaine écoulée en NHL.

En grande forme actuellement, le centre valaisan de New Jersey a réussi quatre buts et trois assists au cours des quatre derniers matches, tous remportés par les Devils.

Le no 1 de la dernière draft, qui en est désormais à 39 points réalisés en 59 matches (13 buts, 26 assists), a allumé la lampe lors de chacune de ces quatre rencontres. Il affiche un bilan total de +6 durant ces quatre parties.

C'est la première fois que Nico Hischier (19 ans) fait partie des trois étoiles de la semaine en NHL. Le "rookie" est même le premier Devil à être nommé "First Star of the Week" depuis la semaine allant du 28 décembre 2009 au 3 janvier 2010 (Jamie Langenbrunner)!

