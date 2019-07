La pluie a rendu le GP d'Allemagne totalement fou à Hockenheim. Max Verstappen (Red Bull-Honda) est sorti vainqueur de cette course chaotique qui a tourné à la débâcle des Mercedes.

Malgré cinq changements de pneus (!) et un tête-à-queue au 27e tour, Verstappen est parvenu à fêter son deuxième succès cette saison, et le septième de sa carrière. Le Néerlandais s'est parfaitement adapté aux conditions très piégeuses qui ont régné sur le circuit allemand, avec une alternance de pluie et de phases durant lesquelles la piste séchait.

Parti dernier après ne pas avoir établi de chrono lors des qualifications, Sebastian Vettel (Ferrari) est revenu de loin en montant sur la deuxième marche du podium. Un résultat inespéré qui a été aussi rendu possible par les quatre apparitions de la voiture de sécurité, qui ont resserré à chaque fois les positions.

Le Russe Daniil Kvyat (Toro Rosso-Honda) a obtenu une troisième place étonnante après une belle course sans erreur. Il a précédé le Canadien Lance Stroll (Racing Point-Mercedes) et l'Espagnol Carlos Sainz (McLaren-Renault). Les deux pilotes Alfa Romeo-Ferrari ont terminé dans les points: Kimi Raikkonen s'est classé septième juste devant Antonio Giovinazzi.

Pour le 200e GP de leur histoire, les Mercedes ont vécu une débâcle inattendue. Pourtant, peu avant la mi-course, Lewis Hamilton menait solidement devant Valtteri Bottas. Mais le quintuple champion du monde s'est fait surprendre dans le stadium et a endommagé son aileron. Il a dû s'arrêter durant 50 secondes. Ensuite, il est sorti de la roue sans rien toucher au premier virage et a fini onzième seulement.

Bottas, qui luttait pour le podium, a tapé les barrières au même endroit au 57e des 64 tours. Le Finlandais a dû abandonner et reste ainsi à 39 points de son coéquipier au championnat.

