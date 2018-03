Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 13 mars 2018 13:34 13. mars 2018 - 13:34

Le Musée d'art de Pully (VD) présente jusqu'au 3 juin "Hodler et le Léman". Une cinquantaine d'oeuvres du célèbre peintre suisse sont exposées. Toutes proviennent de collections privées suisses.

Le 19 mai 1918, Ferdinand Hodler décédait à l'âge de 65 ans. Un siècle plus tard, la Suisse célèbre ce grand peintre à l'instar du Musée d'art de Pully.

Pommiers au bord du Léman, nuages roses au-dessus du Léman, Le Grammont derrière le Léman. Réalisée en collaboration avec les archives Jura Brüschweiler, l'exposition se décline dans une dizaine de salles autour cette étendue d'eau qu'il aimait tant.

Parcours thématique

Dans un parcours thématique et chronologique, le musée présente 50 tableaux lémaniques de l'artiste. Un parcours "qui fait écho au paysage qui se déploie majestueusement au travers des fenêtres du musée", indique le dossier de presse. Ferdinand Hodler connaissait et appréciait Pully, il était venu y peindre à plusieurs reprises.

Le parcours mène le visiteur dans différentes salles consacrée chacune à une période de sa vie: "Genève et son port" ou quand âgé de 18 ans, Hodler se rend à pied dans la ville du bout du lac attiré par son école de peinture locale.

"Quand Hodler séjournait à Pully" où il découvre le Lavaux et ses paysages mais aussi "Au chevet de Valentine Godé-Darel", des portraits de celle qui fut son modèle et sa maîtresse et dont il documentera la longue agonie des suites d'une maladie.

Oeuvres rares

A Pully, tous les prêts proviennent de collections privées, dont celle de l'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher. "Le public peut ainsi découvrir des oeuvres rarement, voire jamais visibles, certaines étant présentées pour la première fois depuis plus d'un siècle", poursuit le dossier.

Dans le cadre de cette exposition, le musée propose plusieurs rendez-vous. Des visites lunch pendant la pause de midi, une soirée autour de Valentine, des cours d'aquarelle ou encore des conférences.

www.museedartdepully.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line