La prochaine exposition à la Salle des Baillis du Vitromusée Romont sera dédiée à Peter Barth. Vernie samedi et visible jusqu'au 15 mars, elle rend hommage à l'artiste ayant vécu à Chiètres (FR) et décédé l'an dernier.

L'œuvre polyvalente de Peter Barth sublime le verre sous ses aspects les plus divers, écrit le Musée suisse du vitrail et des arts du verre dans sa présentation. La famille de l'artiste a fait don au Vitromusée d’une sélection représentative de plus de 30 œuvres.

L’occasion de rendre hommage à un artiste protéiforme qui a vécu à Chiètres et qui a collaboré à plusieurs reprises avec le musée romontois. Peter Barth (1960-2018) se distingue par son individualité et son originalité.

L’artiste exprime ses réflexions sur l’humanité et la spiritualité en jouant avec la surface, les reflets, et les propriétés quasi mystique du verre, adoptant autant la technique du vitrail que de la peinture sous verre.

Neuer Inhalt Horizontal Line