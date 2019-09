Les Français rendaient dimanche un hommage populaire à leur ancien président, Jacques Chirac, figure de la vie politique du pays pendant quarante ans. L'homme a été salué depuis son décès jeudi comme "profondément français", avec ses qualités comme ses défauts.

L'hommage est organisé à l'Hôtel des Invalides à Paris, à la veille d'une journée de deuil national et d'une cérémonie officielle en présence de nombreuses personnalités étrangères, dont le conseiller fédéral Guy Parmelin.

La disparition à 86 ans de "Chichi", "l'humaniste" bon vivant et séducteur, figure de la droite française malade depuis de longues années, a suscité une vive émotion dans le pays qu'il a présidé durant douze ans (1995-2007) après avoir été maire de Paris entre 1977 et 1995.

Populaire après son retrait

Entre jeudi et samedi, environ 5000 personnes, parfois très jeunes, se sont pressées pour signer des registres de condoléances installés au palais présidentiel de l'Élysée, exprimer leur "tendresse" et leur admiration pour l'homme qui avait lancé "Notre maison brûle" dès 2002 face à l'urgence climatique, dit non à la deuxième guerre d'Irak ou reconnu la responsabilité de la France dans la déportation des juifs.

Jacques Chirac, qui n'a jamais été plus populaire qu'après son retrait de la vie politique, est désormais considéré par les Français comme le meilleur président de la Ve République (depuis 1958), à égalité avec Charles de Gaulle, selon un sondage Ifop publié dans le Journal du dimanche.

Bilan relativement maigre

Beaucoup préfèrent passer sous silence la relative maigreur de ses douze ans à la tête de l'État et les affaires accolées au nom de celui qui fut en 2011 le premier ancien chef de l'État français condamné au pénal pour une affaire d'emplois fictifs à la mairie de Paris...

"Il avait un côté humain que tous n'ont pas en politique aujourd'hui (...). Ce n'était pas quelqu'un de parfait mais c'est pour ça que je l'aime autant", affirmait samedi Thibaud, 23 ans, étudiant dans l'humanitaire, venu signer le registre. Pour le quotidien de droite Le Figaro, Chirac, "dans ses vertus comme dans ses faiblesses, était profondément français".

Invalides ouvertes au public

Pour permettre à tous de se recueillir, la cour de l'hôtel militaire des Invalides à Paris devait être ouverte au public dimanche dès 14h00. Le cercueil de l'ancien président sera installé à l'entrée de la cathédrale Saint-Louis des Invalides et des milliers de personnes sont attendues.

Lundi, une cérémonie réservée à la famille y sera organisée à 09h30, avant des honneurs militaires dans la cour d'honneur, en présence du président Emmanuel Macron. Lundi sera une journée de deuil national et un service solennel présidé par M. Macron sera rendu à 12h00 en l'église Saint-Sulpice à Paris.

Une trentaine de chefs d'État et de gouvernement étrangers ont annoncé leur venue. Doivent aussi être présents des dirigeants en place du temps de Jacques Chirac, comme l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder.

Evolutions sinueuses

Deux fois président de la République, trois fois maire de Paris, Jacques Chirac fut aussi deux fois Premier ministre (1974-1976 et 1986-1988), fondateur de deux partis de droite - le RPR et l'UMP -, ministre à répétition à partir de 34 ans, mais aussi député de la rurale Corrèze - et considéré comme l'un des siens par le monde paysan.

Au fil d'évolutions parfois sinueuses, il a conservé pour constantes un rejet intransigeant de l'extrême droite, le souci de la cohésion nationale, et l'approche gaulliste du rôle international de la France, vue comme une puissance d'équilibre devant parler à tous.

