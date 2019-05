La police a découvert, dans la nuit de jeudi à vendredi, le corps sans vie d'un homme de 74 ans dans son appartement à Zurich. Le septuagénaire a sans doute été victime d'un meurtre, selon les premiers éléments de l'enquête.

Des agents de la police cantonale s'étaient déplacés au domicile du retraité vers 23h30, dans l'ouest de la ville, pour annoncer la mort d'un proche en Argovie. Ils l'ont alors découvert sans vie, victime apparemment d'un crime, selon les enquêteurs et l'institut médico-légal, indique la police cantonale.

Les causes et les circonstances de l'homicide ne sont pas encore élucidées. Elles font l'objet d'une enquête pénale du Ministère public et de la police.

