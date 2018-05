Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 28 mai 2018 06:57 28. mai 2018 - 06:57

L'entraîneur de Houston Mike D'Antoni devra attendre le dernier moment pour décider d'aligner ou non Chris Paul dans le match décisif de la finale de Conférence Ouest de NBA contre Golden State lundi.

Le meneur est blessé au muscle ischio-jambier droit. "La décision sera prise juste avant le match (...) Il va se tester pour voir s'il y a une possibilité qu'il puisse jouer", a expliqué le coach des Rockets de Clint Capela. "Il est au repos complet pour essayer de calmer la douleur et il reçoit des soins, je dirais presque 24 heures sur 24", a-t-il ajouté.

D'Antoni a assuré qu'il n'y avait aucune intox de sa part: "On n'est pas évasif volontairement. Dès qu'on saura si Chris peut jouer ou non, on le dira, mais c'est très possible que cette décision ne tombe pas avant lundi après-midi", a-t-il expliqué.

Chris Paul (21,1 points et 5,8 passes décisives dans ces play-off), qui dispute à 33 ans sa première finale de Conférence, s'est blessé dans les dernières secondes du match no 5 remporté jeudi dernier par son équipe (98-94). "CP3" n'a pas participé à l'acte VI, gagné samedi par Golden State (115-86).

