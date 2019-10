Houston a conclu sa pré-saison de NBA sur une victoire, la quatrième en six matches.

Les Rockets se sont imposés 144-133 à Miami. Ils entameront leur championnat jeudi au Texas, face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Le coach Mike D'Antoni avait décidé de jouer le coup à fond, offrant un minimum de repos à ses cinq joueurs majeurs. James Harden en a profité pour cumuler 44 points, 7 assists, 5 rebonds et 5 interceptions en 35' passées sur le parquet du Heat. Mais son compère Russell Westbrook (16 points en 26') s'est blessé à la main droite et n'a pas terminé cette partie...

Pas dans le coup deux jours plus tôt face à San Antonio (3 points, 7 rebonds), Clint Capela s'est régalé face au Heat. Le pivot genevois a compilé 20 points, à 8 sur 10 au tir, et 13 rebonds en 30' de jeu. Aligné durant 16', son nouveau coéquipier Thabo Sefolosha a réussi 2 points, 1 rebond et 1 passe décisive dans une partie où les Rockets n'ont une nouvelle fois guère brillé en défense.

