Houston a cueilli sa deuxième victoire de la saison NBA lundi, en trois sorties. Les Rockets ont battu le Thunder d'Oklahoma City 116-112 grâce notamment aux 40 points de James Harden.

Toujours aussi maladroit dans ses tirs à 3 points (3/14 lundi), James Harden a assuré la victoire de la franchise texane en rentrant ses 4 lancers-francs dans les 14 dernières secondes. Le plus célèbre barbu de la Ligue, dont la carrière avait démarré à OKC, a terminé cette partie avec un remarquable 21 sur 22 dans cet exercice.

Russell Westbrook a égalementi brillé face à son ancienne équipe, qu’il a quittée cet été en échange notamment de Chris Paul. Il a manqué de peu le 140e triple double de sa carrière en saison régulière, cumulant 21 points, 12 rebonds et 9 passes décisives.

Clint Capela a pour sa part fait le job, inscrivant 15 points - le même total que samedi face à La Nouvelle-Orléans - et captant 7 rebonds en 30' passées sur le parquet. Le centre genevois a également réalisé 3 contres, mais a commis 5 "turnovers". Lui aussi un ex-Thunder, son nouvel équipier Thabo Sefolosha fut plus discret (0 point, 2 rebonds, 1 assist et 1 interception, en 10' de jeu).

