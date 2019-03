Houston a validé son ticket pour les play-off de NBA dimanche. Clint Capela et les Rockets sont allés s'imposer 113-90 sur le parquet de La Nouvelle-Orléans.

La franchise texane disputera pour la septième année consécutive les séries finales, elle qui avait été battue en sept matches par le futur champion Golden State la saison dernière en finale de Conférence. Elle affichait dimanche soir un bilan de 47 succès pour 27 défaites, alors qu'elle n'avait gagné que 11 de ses 25 premiers matches dans ce championnat régulier.

Vainqueur de 14 de ses 16 dernières parties, Houston a parfaitement maîtrisé son sujet dimanche à La Nouvelle-Orléans. Emmenés par James Harden (28 points, en seulement 29 minutes passées sur le parquet), les Rockets comptaient déjà 14 points d'avance à l'issue du premier quart (33-19). Leur marge a atteint 28 unités (110-82) à 3'31'' de la fin de cette partie, dans laquelle aucun membre de leur cinq majeur n'a joué plus de 30'.

Comme samedi face à San Antonio, Clint Capela n'a pas signé de double double. Le pivot meyrinois a dû se contenter de 8 points (3 sur 4 au tir, 2 sur 2 sur la ligne des lancers-francs). Mais il a tout de même trouvé le temps de capter 17 rebonds, alors qu'il a passé la moitié de cette rencontre sur le banc.

"Clinched. It's just the beginning" ("décroché. C'est juste le début"), a lâché dans un tweet Clint Capela, dont l'équipe est la septième à décrocher son ticket pour les play-off après Milwaukee, Toronto, Philadelphie et Indiana à l'Est ainsi que Golden State et Denver à l'Ouest. Les Rockets peuvent toujours espérer terminer à la 1re place de leur Conférence. Ce rang est occupé par les Golden State Warriors (50-23), qui ont dominé Detroit 121-114 dimanche.

