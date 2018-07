Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le groupe HSBC a annoncé lundi avoir terminé la séparation de ses activités de banque de détail et de banque d'investissement au Royaume-Uni, six mois avant la date limite imposée par une réforme britannique.

Au Royaume-Uni, le service de banque d'investissement reste au sein de HSBC Bank plc, tandis que le service de banque au détail est transféré à HSBC UK, une filiale créée pour l'occasion.

La nouvelle banque aura son siège social à Birmingham et emploiera 22'000 personnes. Un millier de postes administratifs ont déjà été déménagés de Londres vers la métropole du centre de l'Angleterre.

"Nous sommes heureux de pouvoir compléter la séparation et la protection de HSBC UK avec six mois d'avance sur la date limite légale", a déclaré Ian Stuart, directeur général de HSBC UK, dans un communiqué. "La création de cette banque et notre déménagement à Birmingham sont une opportunité unique pour nous rapprocher de nos clients, collègues et communautés partout dans le Royaume-Uni".

A la suite de la crise financière de 2008, le gouvernement britannique a fait passer en 2013 une réforme des services financiers visant à protéger le capital des particuliers et des petites entreprises. Pour assurer leur protection, la réforme demande aux grandes banques britanniques de séparer leurs opérations de banque au détail des opérations de banque d'investissement, et ce avant le 1er janvier 2019.

La banque Barclays a été la première à effectuer cette séparation, créant la nouvelle Barclays Bank UK le 1er avril 2018. Après HSBC, les grandes banques qui doivent encore séparer leurs activités au Royaume-Uni sont Lloyds Banking Group et Royal Bank of Scotland, ainsi que la filiale britannique du groupe espagnol Santander.

