Ce contenu a été publié le 14 septembre 2018 18:47 14. septembre 2018 - 18:47

Marc-Andrea Hüsler était forcément déçu après sa défaite subie face à Markus Eriksson dans le premier match du barrage de Coupe Davis Suisse-Suède. "J'aurais mérité de gagner ce match", a-t-il lâché.

Battu 3-6 4-6 6-4 7-6 (12/10) 6-4, le gaucher zurichois n'a pas pu véritablement défendre ses chances après qu'il s'est blessé. Il a pourtant mené 6-3 6-4 4-1. "J'ai senti un étirement à la jambe droite. J'ai compensé, ce qui a provoqué des crampes. C'était ensuite très difficile de bouger", a-t-il expliqué. "J'ai tout donné, et j'ai tout tenté. J'ai pris des risques dans le tie-break du quatrième set, mais j'avais peur que ma blessure ne s'aggrave", a-t-il concédé.

"J'étais meilleur que lui pendant deux sets et demi. J'aurais mérité de gagner ce match", a enchaîné Marc Andrea Hüsler. "C'est la première fois qu'une telle chose m'arrive. C'est d'autant plus dur que c'était mon premier simple en Coupe Davis", a poursuivi le Zurichois, qui estime que la nervosité avait certainement joué un rôle. "J'ai commencé à réfléchir dans le troisième set. Je me suis alors mis sous pression", a-t-il concédé.

Marc-Andrea Hüsler ne ressentait d'ailleurs plus de douleur à l'heure de l'interview. "Je suis avant tout déçu. Mais ça va mieux. Je vais tout faire pour récupérer, car il est possible que Severin (réd: Lüthi, le capitaine suisse) me fasse jouer samedi en double et dimanche en simple", a souligné le Zurichois.

