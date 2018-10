Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

23 octobre 2018 - 11:07

Huit des dix personnes accusées d'avoir agressé deux fidèles dans la mosquée An'Nur à Winterthour (ZH) en novembre 2016 ont été reconnues coupables. Le Tribunal de district de Winterthour a prononcé mardi des peines de prison avec sursis et des renvois de territoire.

La plupart des prévenus ont écopé de peines d'emprisonnement avec sursis allant de 6 à 18 mois et d'amendes. Deux d'entre eux, un Afghan et un Macédonien, ont en outre été condamnés à des renvois de territoire d'une durée de sept ans. Ils ont notamment été reconnus coupables de séquestration, lésions corporelles et contrainte.

Deux accusés ont par contre été acquittés. Parmi eux figure un Tunisien de 49 ans, qui a présidé pendant une courte période l'association An'Nur. Il reçoit une indemnité de 18'000 francs.

