L'insurrection de Boko Haram et sa répression par l'armée ont fait plus de 27'000 morts et quelque 2,6 millions de déplacés depuis 2009. Selon des ONG, 11 millions de Nigérians ont un besoin urgent d'aide humanitaire (archives).

KEYSTONE/EPA/DEJI YAKE

(sda-ats)