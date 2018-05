Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 17 mai 2018 09:46 17. mai 2018 - 09:46

L'aide de l'Agence onusienne pour les réfugiés palestiniens (UNRWA) constitue un obstacle à la paix au Proche-Orient. C'est l'avis d'Ignazio Cassis qui vient d'effectuer une visite dans la région. Les camps établis en Jordanie et au Liban empêchent l'intégration.

Tant que les Palestiniens vivront dans des camps de réfugiés, ils caresseront le rêve de rentrer un jour dans leur patrie, explique le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans une interview à plusieurs journaux alémaniques du groupe NZZ parue jeudi.

Aujourd'hui, il n'y a plus seulement 700'000 réfugiés palestiniens dans le monde, mais 5 millions. "Il est irréaliste d'imaginer un retour pour tous", selon M. Cassis. Or l'UNRWA entretient cet espoir. Le soutien que l'agence des Nations unies apporte sur place maintient le conflit vivace.

Ignazio Cassis plaide pour une intégration de réfugiés de longue date dans les pays où ils résident. Plutôt que de soutenir des écoles et hôpitaux de l'UNRWA, la Suisse pourrait aider les institutions jordaniennes à encourager leur intégration. L'assemblée générale de l'ONU devrait à nouveau débattre de cette proposition.

La Suisse maintient son aide

A la différence des Etats-Unis, le Conseil fédéral ne veut pas réduire massivement ou mettre un terme à sa participation à l'UNRWA. Si tous les Etats stoppaient leur contribution à cette agence de l'ONU, c'est tout un système qui s'écroulerait, alors qu'il contribue à une certaine stabilité, selon M. Cassis. La communauté internationale ne peut pas se permettre des manifestations de colère des Palestiniens.

L'UNRWA a été fondée en 1949 et soutient 5 millions de Palestiniens, selon ses chiffres, dans les territoires palestiniens, en Syrie, en Jordanie et au Liban. La Suisse est le 8e plus gros donateur de cette agence. Cette année, sa contribution prévoit 21,2 millions de francs, selon le DFAE.

Les Etats-Unis ont quant à eux réduit leurs dons de 360 à 60 millions de dollars. Cette décision a plongé l'UNRWA dans de grosses difficultés financières. D'autres pays ont entretemps suivi le mouvement en révisant leur engagement financier.

Neuer Inhalt Horizontal Line