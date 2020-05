De janvier à mars, période qui ne prend en compte que le début du confinement en Europe, la maison mère de British Airways, Iberia et Vueling a essuyé une perte nette après impôts et éléments exceptionnels de 1,68 milliard d'euros (environ 1,77 milliard de francs) (archives).

Le groupe aérien IAG est tombé dans le rouge au premier trimestre 2020. La maison-mère de British Airways et Iberia a subi de plein fouet la crise du nouveau coronavirus qui a cloué au sol la quasi-totalité de ses avions.

De janvier à mars, période qui ne prend en compte que le début du confinement en Europe, la maison mère de British Airways, Iberia et Vueling a essuyé une perte nette après impôts et éléments exceptionnels de 1,68 milliard d'euros (environ 1,77 milliard de francs), contre un bénéfice de 70 millions d'euros un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a plongé de 13% à 4,6 milliards d'euros, d'après un communiqué.

"La performance du mois de mars a été sévèrement affectée par les restrictions de voyages imposées par les gouvernements en raison de la propagation rapide du Covid-19, qui a eu un impact considérable sur la demande", a expliqué le directeur général du groupe, Willie Walsh.

"Le gros de la perte est intervenu durant les deux dernières semaines de mars", avec l'entrée en vigueur du confinement notamment en France et au Royaume-Uni, ajoute-t-il.

Resté aux commandes du groupe un peu plus longtemps que prévu pour affronter la crise, le patron d'IAG, sur le départ, sera remplacé le 24 septembre par Luis Gallego, actuel patron d'Iberia.

La reprise s'annonce lente, même avec les déconfinements qui ont commencé à être progressivement mis en oeuvre depuis le début du mois de mai.

Willie Walsh a dit ne pas s'attendre à une reprise "significative" des vols avant juillet, et a estimé qu'il faudrait attendre 2023 "au plus tôt" pour que la demande retrouve son niveau d'avant la crise sanitaire en 2019.

"Cela signifie qu'une restructuration à travers le groupe est essentielle pour traverser la crise et préserver un niveau de liquidités adéquat", a-t-il ajouté.

Fin avril, IAG a annoncé son intention de supprimer jusqu'à 12'000 emplois au sein de la compagnie britannique British Airways, qui compte 42'000 salariés.

Le secteur est l'un des plus touchés par la crise à cause de l'arrêt brutal de la quasi totalité du trafic aérien. Ryanair a notamment déjà annoncé prévoir 3000 suppressions d'emplois, tout comme Virgin Atlantic.

En raison de la crise, IAG ne fournit plus d'objectifs financiers pour l'ensemble de l'exercice 2020.

