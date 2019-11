Il s'agit d'une acquisition majeure pour IAG, qui possède déjà deux compagnies espagnoles avec Iberia et Vueling, ainsi que British Airways, l'irlandaise Aer Lingus et la compagnie à bas coût Level (archives).

Le transporteur aérien IAG a annoncé lundi avoir trouvé un accord avec le groupe de tourisme espagnol Globalia afin de lui racheter sa compagnie aérienne Air Europa. La transaction se monte à 1 milliard d'euros (un peu plus de 1,1 milliard de francs).

Il s'agit d'une acquisition majeure pour IAG, qui possède déjà deux compagnies espagnoles avec Iberia et Vueling, ainsi que British Airways, l'irlandaise Aer Lingus et la compagnie à bas coût Level.

Avec ce rachat, IAG entend se renforcer considérablement dans les liaisons vers l'Amérique latine et les Caraïbes et faire de Madrid un centre aérien capable de rivaliser avec les poids lourds européens que sont Paris Charles de Gaulle, Londres Heathrow, Amsterdam et Francfort.

Le groupe va racheter la totalité des actions de Air Europa et compte boucler la transaction au second semestre 2020 une fois obtenues les différentes autorisations réglementaires. Il précise que l'acquisition sera bénéfique pour ses résultats dès la première année et entrevoit des synergies que ce soit sur les coûts ou les ventes.

"IAG a un solide bilan en termes d'acquisitions réussies, la plus récente étant l'acquisition de Aer Lingus en 2015 et nous sommes convaincus que Air Europa s'inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe", relève Willie Walsh, directeur général de IAG.

Le directeur général de Iberia, Luis Gallego, estime quant à lui que Madrid pourrait "devenir la passerelle entre l'Asie et l'Amérique latine", alors que la ville a été à la traîne de ses concurrentes européennes ces dernières années.

IAG, qui va financer la transaction par de la dette, va conserver la marque Air Europa mais la compagnie sera intégrée dans le giron de Iberia.

Air Europa est l'une des plus grandes compagnies aériennes espagnoles, assurant des vols intérieurs et internationaux, vers 69 destinations, dont l'Amérique latine, les Etats-Unis, les Caraïbes et l'Afrique du Nord.

Elle a transporté 11,8 millions de passagers en 2018 pour une flotte de 66 avions. Son chiffre d'affaires a atteint 2,1 milliards d'euros en 2018 avec un bénéfice opérationnel de 100 millions d'euros.

IAG, qui vient de publier des résultats moroses pour le troisième trimestre en raison de grèves de pilotes à British Airways, est quant à lui l'un des plus grands groupes aériens au monde, avec 113 millions de passagers transportés chaque année vers 268 destinations.

Le rachat de Air Europa, s'il va à son terme, pourrait lui faire oublier sa tentative ratée de mettre la main sur la compagnie à bas coût Norwegian. Devant l'opposition de sa cible, IAG avait dû jeter l'éponge début 2019 et vendre sa participation de 4% au capital de la compagnie norvégienne.

