Ce contenu a été publié le 19 juin 2018 09:16 19. juin 2018 - 09:16

Lausanne-Sport s'est attaché les services d'Igor Nganga (31 ans). En provenance d'Aarau, le défenseur international congolais a signé pour deux saisons.

Cet ancien junior du FC Aigle avait fait un premier passage au LS entre 2003 et 2005, avant de disputer la majeure partie de sa carrière en Suisse alémanique, à Aarau surtout, où il a joué six ans et disputé 201 matches (23 buts).

Son profil doit permettre "de combler une nécessité certaine dans l'arrière garde lausannoise, principalement sur le côté droit", a expliqué le LS dans un communiqué. Avec son expérience, il sera également chargé d'encadrer les jeunes chez le relégué de Challenge League.

International à 13 reprises, Igor Nganga a notamment disputé la Coupe d'Afrique des nations 2015 en Egypte, où le Congo était allé jusqu'en quart de finale.

