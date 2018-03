Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 11 février 2018 02:02 11. février 2018 - 02:02

Le vice-président américain Mike Pence a déclaré samedi qu'il fallait "continuer à isoler la Corée du Nord économiquement et diplomatiquement". Selon lui, il n'y a pas de divergence avec Séoul, alors que Corée du Nord et du Sud opèrent un rapprochement spectaculaire.

Parlant à la presse alors qu'il repartait pour les Etats-Unis après avoir assisté à la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang, M. Pence a affirmé que les Etats-Unis et la Corée du Sud restaient unis dans leur opposition au programme nucléaire nord-coréen.

Mike Pence a indiqué que le président sud-coréen Moon Jae-in et lui-même avaient confirmé lors de leur rencontre que Washington et Séoul continuaient à "se tenir ferme" et à coordonner leurs efforts contre les programmes balistique et nucléaire de la Corée du Nord.

"Il n'y a pas la moindre divergence entre les Etats-Unis, la république de Corée et le Japon sur la nécessité de continuer à isoler la Corée du Nord économiquement et politiquement jusqu'à ce qu'elle abandonne ses programmes nucléaire et balistique", a dit le vice-président américain.

Rencontre au sommet

Washington déclare mener une campagne de "pression maximale" sur le régime de Pyongyang. "Comme préalable à tout dialogue", la Corée du Nord doit "mettre la dénucléarisation sur la table", a précisé M. Pence sur Twitter.

Ces déclarations américaines interviennent alors que les JO de Pyeongchang, après des mois de silence sur la participation même de la Corée du Nord à l'événement, donnent lieu à un rapprochement spectaculaire entre Séoul et Pyongyang.

Le Nord est en pleine offensive de charme, envoyant au Sud athlètes, artistes, pom-pom girls et délégation de haut niveau.

Le président sud-coréen a reçu à déjeuner Kim Yong-nam, chef de l'Etat de Corée du Nord aux fonctions largement honorifiques, et plus haut dignitaire nord-coréen à s'être rendu au Sud.

Et le numéro un nord-coréen Kim Jong-un a invité samedi le président Moon à un sommet à Pyongyang. L'invitation a été transmise par Kim Yo-jong, la soeur du dirigeant nord-coréen.

Neuer Inhalt Horizontal Line