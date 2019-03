Petra Vlhova a remporté le géant de Spindleruv Mlyn et peut encore rêver du globe de cristal de la discipline. Mais grâce à sa 3e place vendredi, Mikaela Shiffrin a fait le plus dur.

Le globe de cristal de géant n'est pas encore joué chez les dames. C'est bien la principale information qui surgit à l'issue de l'épreuve de Spindleruv Mlyn, avant-dernière course de la saison. A l'exception donc du slalom, où Mikaela Shiffrin est déjà logiquement sacrée, toutes les disciplines auront de l'enjeu lors des finales de Coupe du monde de Soldeu la semaine prochaine.

Reste que l'enjeu sera très mince lors de l'épreuve qui clôturera la saison féminine (dimanche 17 mars). Avec 97 points de retard sur Shiffrin, Vlhova devra remporter l'ultime course de la saison et espérer que l'Américaine ne termine pas dans les quinze premières.

Mais l'épreuve de vendredi a démontré que la Slovaque a encore passé un cap cette saison. Malgré une avance conséquente après le premier parcours, elle a su conserver son avantage durant la deuxième manche pour remporter sa cinquième victoire de la saison.

Les Suissesses loin

Côté suisse, rien à signaler. Pour rester positif, on notera que Lindy Etzensperger (20 ans) est entrée dans les points pour sa première sortie en Coupe du monde, grâce à une très honorable 27e place. Quant à Camille Rast et ses 19 printemps, elle signe ses premiers points de la saison, avec son 23e rang final.

Mais ce n'était pas vraiment de ces deux jeunes Valaisannes dont on attendait quelque chose vendredi. Ainsi, Wendy Holdener n'a pas brillé, avec sa 13e place, à 3 secondes et demie de la tête. Et que dire de Lara Gut-Behrami, à nouveau hors des trente après la manche initiale, avec plus de quatre secondes de retard sur Vlhova? En Suisse, le géant féminin est un sacré chantier.

