Le Service archéologique du canton de Berne a restauré les murs et les ouvrages de protection médiaux de l'ancien prieuré sur l'île St-Pierre. Des panneaux d’information et d’autres marquages donnent une vision plus concrète de l’ensemble architectural.

"Des traces de palafittes prouvent que l’île Saint-Pierre était déjà habitée à l’âge du bronze", a indiqué vendredi la Direction de l'instruction publique du canton de Berne dans un communiqué. Un premier monastère a été construit entre le 7e et le 8e siècle.

L’établissement passe dans le giron de l’ordre clunisien au 11e siècle. Après la Réforme, la basilique est démolie et le monastère devient un élevage et une exploitation viticole. Il est transformé en hôtel-restaurant au 19e siècle.

Le complexe, qui appartient à la commune bourgeoise de Berne, a été entièrement rénové dans les années 1980. Le Service archéologique du canton en a profité pour mener des fouilles archéologiques et dégager une partie des murs de l’église du monastère, plus précisément l’ancienne croisée et les vestiges du bras septentrional du transept, qui sont depuis lors visibles au public.

Ile chère à Rousseau

Mais les murs et les ouvrages de protection médiévaux ont souffert des intempéries, a précisé le canton de Berne. Le Service archéologique a donc fait remplacer le toit de protection et réaliser des mesures de conservation des murs. Sur l’emplacement de l’ancien transept, le sol a été réaménagé pour matérialiser les éléments d’architecture disparus. La commune bourgeoise de Berne et le Fonds de loterie du canton ont financé les travaux.

L’île Saint-Pierre, située dans le lac de Bienne et qui est devenue une presqu'île reliée à Cerlier, est un lieu d’excursion prisé, en partie pour son hôtel-restaurant situé dans l’enceinte de l’ancien monastère. L'endroit comporte des différentes salles historiques, dont celle où a vécu l'écrivain et philosophe français Jean-Jacques Rousseau.

Neuer Inhalt Horizontal Line