Le groupe français Iliad, maison-mère de l'opérateur Free, a annoncé lundi lancer sa première émission d'actions nouvelles à destination de ses salariés, pour un volume total qui représentera environ 0,5% du nombre d'actions en circulation.

L'opération, ouverte à 8100 salariés du groupe, doit leur permettre de faire l'acquisition de 295'180 actions nouvelles, avec une décote de 20% par rapport au prix de référence qui sera fixe par le conseil d'administration le 21 mai.

Le groupe ouvre dès mardi la période de réservation du plan, dont la période de souscription se déroulera du 22 au 26 mai, avec une augmentation effective du capital prévue au 18 juin.

Au cours de clôture vendredi et en tenant compte de la décote, l'opération pourrait rapporter jusque 20,5 millions d'euros à Iliad.

Le directeur général du groupe, Thomas Reynaud, avait annoncé lors de la présentation des résultats annuels d'Iliad, mardi, la volonté de la direction de faire entrer les salariés au capital du groupe.

Le groupe fondé par Xavier Niel avait publié un chiffre d'affaires de 4,89 milliards d'euros en 2018, en hausse de 0,6%, principalement grâce à son entrée en Italie, où il a réussi à convaincre 2,8 millions de clients en 7 mois.

Son bénéfice net a en revanche été affecté par le contexte concurrentiel en France, reculant de 18,5% par rapport à 2017.

En un an, le cours du titre Iliad a été divisé par plus de deux à la Bourse de Paris, passant de plus de 180 euros mi-avril 2018 à 86,44 euros lundi matin peu après l'ouverture du marché.

Neuer Inhalt Horizontal Line