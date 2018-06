Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

23 juin 2018 - 18:07

Ilya Kovalchuk va à nouveau terroriser les défenses de NHL. L'ailier russe de 35 ans a signé pour trois ans avec les Los Angeles Kings.

Après cinq saisons passées au SKA St-Pétersbourg en KHL, l'ancien numéro un de la draft 2001 va retrouver l'Amérique du Nord. On ne connaît pas encore les détails du contrat qui seront dévoilés le 1er juillet à l'ouverture du marché des agents libres, mais il apparaît que le contrat lui rapporterait 6,25 millions par saison.

Sélectionné par les Atlanta Thrashers, Kovalchuk a ensuite été échangé aux New Jersey Devils. En 2010, il avait signé un contrat mammouth de 17 ans et 102 millions de dollars avec la franchise de Nico Hischier, avant de voir la Ligue n'approuver finalement un deal "que de" 15 ans et 100 millions.

En NHL, Kovalchuk vaut un point par match avec 816 points en 816 matches, dont 417 buts. La saison dernière avec le SKA, il a inscrit 63 points en 53 rencontres et remporté l'or olympique avec l'équipe des athlètes olympiques de Russie.

