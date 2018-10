Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 26 octobre 2018 11:49 26. octobre 2018 - 11:49

Des images de La Chaux-de-Fonds (NE) et de l'écrivain Blaise Cendrars ont été projetées jeudi soir à Sacramento, aux Etats-Unis. Elles font partie de la tournée de l'artiste suisse Gerry Hofstetter.

Destinée à promouvoir l’image d’une Suisse technologique et innovante outre-Atlantique, l'épopée de Gerry Hofstetter illumine des sites et bâtiments emblématiques des Etats américains avec des images, visuels ou symboles - dont les abeilles de la Métropole horlogère - marquant les liens entre la Suisse et les Etats-Unis, explique la Ville.

La Chaux-de-Fonds a été à la fête jeudi lors de l'illumination de Fort Sutter: le portrait de Blaise Cendrars a été projeté sur le bâtiment qui porte le nom du général dont l'auteur chaux-de-fonnier raconte "La Merveilleuse Histoire" dans son roman "L'Or". La Ville de Winterthour, alliée à La Chaux-de-Fonds par une fondation, a aussi été associée à cet événement, en présence notamment du consul de Suisse.

Plan en damier

Lors de l'étape d'Indianapolis en 2019, où se trouve une statue de Louis Chevrolet, né à La Chaux-de-Fonds, la ville sera à nouveau à l'honneur.

Selon le Service de communication de La Chaux-de-Fonds, Gerry Hofstetter, serait "fan de la ville en damier inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO". Et ceci depuis son spectacle sur la place de la Gare en octobre 2015.

L'artiste a donc voulu l'associer à son aventure artistique. Un partenariat "qui fait sens", selon la ville, au vu des nombreuses connexions avec les Etats-Unis: Louis Chevrolet, la Maison blanche de Le Corbusier, le plan en damier, les partenariats industriel et technologique américano-suisses.

