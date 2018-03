Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 mai 2013 11:37 08. mai 2013 - 11:37

Le bilan de l'effondrement d'un immeuble du secteur textile il y a deux semaines près de Dacca approchait les 800 morts mercredi, a annoncé l'armée. De nouveaux corps ont été découverts durant la nuit de mardi à mercredi dans les décombres.

Un porte-parole de l'armée, le lieutenant Mir Rabbi, a indiqué que "le bilan s'élève désormais à 782 morts", après un précédent bilan de 752 morts quelques heures plus tôt. Selon un général supervisant les opérations de secours, le bilan risque encore de s'alourdir.

L'immeuble de neuf étages qui s'est effondré, le Rana Plaza, situé à une trentaine de km de Dacca, abritait cinq ateliers de confection travaillant notamment pour les marques britannique Primark (Associated British Foods) et espagnole Mango.

70% du travail effectué

Le brigadier général Siddiqul Alam Sikder a de son côté indiqué que les grues et les bulldozers déblayaient désormais les gravats correspondant au 3e étage du Rana Plaza et que l'odeur nauséabonde émanant des décombres des étages inférieurs suggérait que des corps étaient encore pris au piège.

"Nous pensons que nous allons trouver d'autres corps parce que nous n'avons pas encore atteint les étages inférieurs. Nous avons fini le travail à 70%", a-t-il ajouté. Il a toutefois précisé que le nombre de victimes aux rez-de-chaussée, premier et deuxième étages pourrait ne pas être très élevé car ces niveaux abritaient des magasins et des banques ouvrant à 09h00 (heure locale), environ l'heure du drame, et que les employés n'étaient peut-être pas tous arrivés.

