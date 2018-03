Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

3 mars 2018 13:35

Marcel Hirscher n'en finit plus d'empiler les trophées. Double médaillé d'or aux JO, l'Autrichien s'est aussi offert le globe de géant après une énième démonstration samedi à Kranjska Gora.

C'est le 15e globe dans la carrière du Salzbourgeois, son cinquième en géant. Et ce n'est pas terminé sachant qu'il devrait aussi mettre la main, en cette fin de saison, sur ceux du slalom et du classement général.

Non content d'enchaîner les titres, Marcel Hirscher y met la manière. C'est simple: personne ne peut actuellement rivaliser avec lui en géant. Une discipline dans laquelle il a gagné les cinq dernières courses en date, Jeux olympiques compris, et presque toujours en créant des écarts colossaux.

Après Alta Badia (1''70 d'avance sur son dauphin), Adelboden (0''17), Garmisch (1''57) et Pyeongchang (1''27), le phénomène a encore écrasé la concurrence à Kranjska Gora. Meilleur temps des deux manches, il a largué son habituel dauphin Henrik Kristoffersen à 1''66 (!), tandis qu'Alexis Pinturault a complété le podium à 2''51 (!!).

Plus fort que jamais, Marcel Hirscher affiche désormais 11 victoires à son compteur de l'hiver en Coupe du monde (56 en tout). Encore deux succès et il pourra égaler le record d'Hermann Maier et Ingemar Stenmark, vainqueur 13 fois chacun sur une même saison.

Côté suisse, ce géant est à oublier. Et notamment pour Justin Murisier, éliminé, comme cela avait déjà été le cas aux Jeux en géant qu'en combiné. A bonne distance du podium après la manche initiale (10e), le Valaisan a joué son va-tout sur le second tracé, où il est parti à la faute.

Loïc Meillard a, lui, engrangé des points avec sa 12e place, obtenue après deux manches correctes. Troisième Suisse (et Valaisan) à avoir franchi le "cut" de la manche initiale, Elia Zurbriggen s'est classé 17e.

