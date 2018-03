Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 1 mars 2018 07:25 01. mars 2018 - 07:25

Implenia a enregistré un bénéfice net en repli en 2017 à 39 millions de francs, contre 64,5 millions en 2016. Les ventes du groupe de construction zurichois ont toutefois augmenté.

Durant l'exercice 2017, Implenia a généré un chiffre d'affaires consolidé de 3,86 milliards de francs, contre 3,3 milliards en 2016, indique-t-il jeudi. Le résultat opérationnel a lui atteint 63,6 millions, contre 97,9 millions lors de l'exercice précédent.

L'EBITDA a lui progressé de 4,6% à 173,8 millions. Il en a résulté une marge correspondante de 4,5%.

Concernant l'année en cours, la firme reste optimiste. Elle dispose de carnets de commandes bien remplis et les marchés sont qualifiés de solides. Elle a ainsi relevé son objectif d'EBIT à 140 millions de francs. L'entreprise a par ailleurs confirmé sa projection annoncée au printemps d'un chiffre d'affaires d'environ 5 milliards et d'une marge EBITDA entre 5,25% et 5,75%.

