Implenia lance un avertissement sur résultats. Le numéro un suisse de la construction table désormais sur un bénéfice opérationnel de près de 26 millions de francs au titre du premier semestre 2014, contre un excédent de 30 millions un an auparavant.

Cette contre-performance s'explique par le "net recul" de la division Buildings - la plus importante du groupe, active dans la planification et la construction de bâtiments complexes, indique lmplenia dans un communiqué.

La mise en place de nouveaux processus, l’application de la nouvelle gestion des risques et le changement de direction en Suisse romande ont entraîné la réévaluation de certains projets et, en conséquence, des corrections de résultat non récurrentes, détaille l'entreprise.

Rassurante

Celle-ci tient à rassurer: au vu des ajustements entrepris et des perspectives de marché "intactes", elle s'attend à "une nette amélioration au second semestre" pour le secteur Buildings. Les autres segments atteindront pour leur part des "niveaux égaux ou supérieurs à ceux de l'année précédente".

Concernant l'ensemble de l'exercice, Implenia prévient encore. Il ne pourra égaler le résultat record de l'an passé en raison précisément de la charge exceptionnelle enregistrée par l'unité Buildings au premier semestre.

La firme anticipe un bénéfice opérationnel de plus de 100 millions de francs (114 millions réalisés l'an dernier). Et elle demeure optimiste, maintenant son objectif d'EBIT à moyen terme de 140 à 150 millions, grâce à des carnets de commandes bien étoffés. Elle publiera ses chiffres semestriels détaillés le 21 août.

