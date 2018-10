Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

27. octobre 2018 - 09:23

Plusieurs milliers de soldats sont déployés dans la province afghane de Kandahar pour assurer la sécurité des élections législatives. Elles ont été reportées d'une semaine dans cette région stratégique du pays après l'assassinat d'un haut responsable de la police.

Un porte-parole de la police de Kandahar, Zia Durani, a déclaré que les forces de sécurité travaillaient étroitement pour protéger les électeurs, attendus dans la journée au nombre de 550'000. Selon un candidat indépendant, la mort d'Abdul Razeq pourrait avoir un effet rassembleur pour les électeurs.

"Les gens sont déterminés à prendre part à l'élection parce qu'ils veulent montrer aux Talibans que la terreur ne peut pas empêcher les Afghans de décider de leur futur", a dit Dawa Khan Menapal.

Le report du scrutin à Kandahar a constitué un succès majeur pour les insurgés islamistes, qui ont éliminé par la même occasion en la personne du général Abdul Razeq, qui avait 39 ans, un de leurs plus farouches adversaires et l'une des rares personnalités progouvernementales à avoir de l'autorité dans la région frontalière du Pakistan.

Tué dans une fusillade

Le commandant de la police dans la province de Kandahar, le général Abdul Razeq, une figure des services de sécurité, a été tué le 18 octobre dans une fusillade à laquelle a réchappé le commandant des forces américaines en Afghanistan, le général Scott Miller. Les Talibans ont revendiqué l'attaque.

Plus de 250 attentats ont été lancés à travers le pays le week-end dernier, faisant au moins 50 morts et plus de 100 blessés selon le ministère de l'Intérieur. Les deux journées de scrutin chaotiques ont aussi été marquées par des problèmes logistiques.

Les élections dans la province de Ghazni, dans le centre du pays, avaient également été reportées en raison de désaccords sur la représentation des différents groupes ethniques.

Alors que les opérations de dépouillement ont commencé dans les 32 provinces où le vote a déjà eu lieu, les résultats préliminaires ne sont pas attendus avant le mois prochain. Les résultats définitifs seront connus en 2019.

