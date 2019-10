Le projet a nécessité un investissement de quelque 70 millions de francs pour des appartements, des bureaux et des arcades commerciales.

Un nouveau quartier mixte et durable a été inauguré jeudi à Fribourg, près de la gare. Baptisé Les Arsenaux, il a nécessité un investissement de quelque 70 millions de francs pour des appartements, des bureaux et des arcades commerciales.

La réalisation du projet a impliqué deux ans de chantier, ont indiqué la société Realstone Group, qui agit pour compte du fonds Realstone Development Fund, et ses partenaires. Le complexe, sis au coeur du chef-lieu cantonal, propose notamment 234 appartements locatifs répartis entre trois bâtiments, dont un dédié aux étudiants.

Avec ses 20'000 mètres carrés de surface habitable, le lieu, qui comporte une tour de 12 étages, met l’accent sur la mixité sociale et le développement durable. Non loin de la gare, de l’Université et des hautes Ecoles, le quartier des Arsenaux fait figure de projet-phare de l’hypercentre de Fribourg, selon le communiqué.

Neuer Inhalt Horizontal Line