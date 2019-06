La Suisse a inauguré mardi sa nouvelle ambassade à Moscou en présence du conseiller fédéral Ignazio Cassis. Le bâtiment d'un coût de 42 millions de francs regroupera pour la première fois tous les acteurs impliqués dans la promotion des intérêts helvétiques en Russie.

L'ambassade de Suisse à Moscou est l'une des plus importantes et des plus grandes représentations du réseau diplomatique suisse, rappelle le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Le prestigieux projet de rénovation et de construction témoigne de l'importance des relations entre les deux pays.

La nouvelle ambassade se compose de deux bâtiments, l'un du 19e siècle qui s'est rapidement révélé trop petit pour la représentations helvétique et l'autre entièrement nouveau, réalisé par le bureau lausannois d'architectes Brauen et Wälchli.

Le projet a coûté 42 millions de francs. Le budget d'origine de 39,5 millions avait suscité à l'époque quelques interrogations sous la Coupole, certains parlementaires critiquant le fait d'avoir calculé l'estimation avec comme référence les prix applicables pour un projet similaire en Suisse. Le crédit avait finalement été ramené à 39,3 millions.

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a pris la parole mardi soir lors de l'inauguration: "venons-en au pommier planté dans la cour intérieure de l’ambassade. De la variété 'Rose de Berne', il symbolise la ville fédérale de Berne. Le Tessinois a ensuite salué son homologue le ministre russe Sergei, qui lui a ensuite succédé à la tribune: "La présence du ministre Lavrov souligne l‘importance des nos relations".

Désormais, l'ambassade réunira sous un même toit la représentation diplomatique et consulaire, le Swiss Business Hub (promotion des affaires), Pro Helvetia (promotion de la culture), Suisse Tourisme et la résidence de l'ambassadeur. Ce regroupement permettra une plus grande cohérence des activités et des synergies.

Ce regroupement offrira aussi un meilleur soutien aux citoyens suisses et aux 200 entreprises actives en Russie. Le personnel de l'ambassade compte près de 70 personnes dont 31 ressortissants suisses. L'ambassadeur actuel est l'ancien secrétaire d'Etat aux affaires étrangères Yves Rossier, en place depuis décembre 2016.

Plus de 800 invités issus du monde politique, économique, sceintifique, culturel et académique doivent prendre part aux trois jours de festivités. Le conseiller aux Etats Filippo Lombardi (PDC/TI) et le conseiller national Fabian Molina (PS/ZH) ont assisté en tant que représentants du Parlement à la cérémonie d'inauguration.

Après le volet politique mardi, la journée de mercredi sera consacrée à l'économie et au tourisme. Et jeudi, la culture, l'éducation et la science seront à l'honneur.

Visite de travail

Le chef de la diplomatie suisse Ignazio Cassis profitera quant à lui de son déplacement dans la capitale russe pour une visite de travail mercredi avec le ministre Sergei Lavrov. Les relations bilatérales ainsi que la situation géopolitique seront à l'ordre du jour des entretiens. La dernière rencontre entre les deux ministres remonte à novembre dernier à Genève.

