Le nouveau centre Emys pour les tortues à Chavornay (VD) a été officiellement inauguré vendredi. Quelque 2400 tortues y sont déjà hébergées.

Environ 2000m2 de jardins, 800 m2 de serres et bâtiments et une trentaine de bassins: le nouveau centre de l'association Protection et récupération des tortues (PRT) est le résultat d'un projet sur lequel son président Jean-Marc Ducotterd planchait depuis une dizaine d'années. Car l'ancien site aussi à Chavornay ne permettait plus de faire face à la forte demande.

L'an dernier, l'association qui fête ses 25 ans a ainsi recueilli 570 de ces reptiles. S'il se dit très content d'inaugurer la nouvelle structure qui pourrait accueillir jusqu'à 4500 tortues, le président ne cache pas qu'il est un peu inquiet face à son succès.

Pas adapté

"Le problème, c'est que la tortue n'est pas un animal de compagnie. Elle vit longtemps, entre 50 et 150 ans. Résultat, les gens vieillissent, changent de mode de vie, se lassent", résume Jean-Marc Ducotterd à Keystone-ATS.

D'un montant de deux millions de francs, le centre a été essentiellement financé par des dons. Ceux-ci atteignent 1,6 million et l'association a mis 200'000 francs de sa poche. "Il nous manque donc encore quelque 200'000 francs", poursuit le spécialiste. Environ 25 bénévoles, dont le président, contribuent au fonctionnement de ces structures.

