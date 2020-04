Un incendie s'est produit mercredi sur l'emblématique chantier de reconstruction du château des Rois de Prusse à Berlin. Il a fait un blessé et provoqué une épaisse fumée noire au dessus de la capitale, avant d'être vite maîtrisé par les pompiers.

Quelque 80 pompiers ont été mobilisés pour venir à bout des flammes, dont l'origine reste encore à déterminer, qui se sont propagé à des matériels de construction et de deux fondoirs à bitume. "Tout est désormais sous contrôle", ont twitté les pompiers. Un travailleur du chantier a été blessé et soigné sur place par les services d'urgence.

Le château de Berlin était la résidence principale de la famille impériale des Hohenzollern jusqu'à la chute de l'Empire allemand à la fin de la Première Guerre mondiale.

Bombardé en 1945, il fut rasé en 1950 par le gouvernement communiste de la RDA qui avait érigé à la place le Palais de la République, un énorme bloc aux vitres fumées orange qui abritait le Parlement du régime et un centre culturel et de loisirs.

Violente controverse

La reconstruction à l'identique du château a commencé en 2013 et doit s'achever en septembre. Il abritera le "Forum Humbold", des collections issues du Musée ethnologique et du Musée d'art asiatique de Berlin, ainsi que des collections scientifiques de l'Université Humboldt voisine, des bibliothèques et des centres culturels.

Le projet de reconstruction du château a fait l'objet d'une violente controverse dans les années 2000, car il impliquait la destruction du Palais de la République auquel les Allemands de l'Est étaient attachés.

