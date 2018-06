Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un important incendie de forêt s'est déclaré mardi dans la zone d'exclusion autour de la centrale accidentée de Tchernobyl, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Ces dernières ont assuré qu'aucune hausse de radioactivité dangereuse n'avait été détectée.

"A Kiev et à Tchernobyl (...) le taux de radioactivité est considérablement plus bas que le niveau autorisé. Ce n'est pas la peine de s'inquiéter", a assuré sur sa page Facebook le Premier ministre ukrainien Volodymyr Groïsman. "La situation est tout à fait sous contrôle", a-t-il ajouté.

"Aucune aggravation du taux de la radioactivité n'a eu lieu dans la zone d'exclusion ni dans les territoires adjacents", a déclaré dans un communiqué l'administration de cette zone.

Le feu s'est propagé dans la matinée à moins de dix kilomètres de la centrale, dans l'herbe sèche de la zone hautement radioactive, avant de s'étendre à un massif boisé pour couvrir un total de 10 à 15 hectares, selon les communiqués séparés de cette instance et du service d'Etat pour les Situations d'urgence.

"Aucun sinistre n'a été détecté dans l'enceinte de la centrale" qui ne risque pas d'être touchée, a assuré de son côté l'administration d'Etat pour la régulation nucléaire. Presque 130 pompiers combattent les flammes et deux avions et un hélicoptère ont deversé plus de 40 tonnes d'eau sur le feu.

Pire accident du nucléaire

Le réacteur numéro 4 de la centrale soviétique de Tchernobyl, située à une centaine de kilomètres au nord de Kiev, a explosé en 1986 au cours d'un test de sécurité, devenant le pire accident du nucléaire de l'Histoire.

Des éléments radioactifs rejetés par le réacteur ont contaminé, selon certaines estimations, jusqu'aux trois quarts de l'Europe, mais surtout l'Ukraine, la Russie et le Bélarus, alors républiques soviétiques. La zone autour de la centrale dans un rayon de 30 kilomètres est toujours inhabitée.

Trois autres réacteurs de Tchernobyl ont continué de produire de l'électricité jusqu'à la fermeture définitive de la centrale en décembre 2000.

