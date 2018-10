Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 octobre 2018 17:39 23. octobre 2018 - 17:39

Un incendie s'est déclaré mardi vers 10h30 dans un appartement à La Tour-de-Trême (FR). Personne n'a été blessé. Les causes du sinistre ne sont pas encore établies, a annoncé la police fribourgeoise.

Le feu a pris au deuxième étage d'un immeuble, dans un appartement inoccupé à ce moment-là. Les pompiers ont maîtrisé le sinistre et ventilé les lieux.

Personne n’a été incommodé par la fumée. Six locataires de l’immeuble ont toutefois dû être évacués durant l’intervention, avant de pouvoir regagner leur logement.

L’appartement a été complètement détruit. Ceux du premier et du troisième étages ont également été endommagés. Les trois familles concernées ont été relogées chez des proches ou à l’hôtel. La cause du sinistre et le montant des dégâts ne sont pas encore connus.

