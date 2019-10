Les pompiers de Californie profitaient mardi d'une accalmie pour tenter de juguler deux incendies de grande ampleur avant la reprise de vents violents. Avec des pointes à 100 km/h, ces derniers pourraient attiser les flammes de plus belle.

L'agence météorologique américaine a lancé une alerte aux vents violents à partir de mardi midi pour le nord de la Californie, où plus de 4500 soldats du feu ont été déployés pour lutter contre le "Kincade Fire", qui a déjà parcouru 30'000 hectares au nord de San Francisco.

Plus au sud, à Los Angeles, un important feu de broussailles a contraint depuis lundi à l'évacuation préventive de quartiers chics situés près du célèbre musée Getty dans les collines surplombant la métropole. Les risques d'incendies devaient y devenir "extrêmement critiques" à partir de mardi soir en raison des vents, du très faible taux d'humidité et de la sécheresse de la végétation.

Cet épisode venteux, prévu pour durer jusqu'à jeudi, "sera probablement le plus fort que nous ayons eu cette saison", ont prévu les services météorologiques.

Un mort

Plus de 7000 personnes ont dû quitter leur maison depuis lundi en raison du "Getty Fire". Elles ne pourront pas rentrer chez elles tant que l'alerte n'aura pas été levée.

Au moins douze habitations ont été détruites par l'incendie qui avait parcouru 265 hectares et n'était contenu qu'à 15% mardi après-midi. Il n'a pour l'heure fait aucune victime.

Les enquêteurs ont établi que le sinistre avait été déclenché par une branche d'eucalyptus cassée par une bourrasque de vent et tombée sur une ligne électrique passant à plusieurs mètres de l'arbre. Cela a provoqué des étincelles qui ont enflammé la végétation au sol.

"Pour faire simple, il s'agit d'une catastrophe naturelle", a estimé le maire de Los Angeles Eric Garcetti. La ligne électrique en cause est gérée par le Los Angeles Department of Water and Power (LADWP), un service public qui dépend de la municipalité.

Toute la Californie, Etat de l'Ouest américain touché par des incendies destructeurs et parfois meurtriers ces dernières années, a été placée dimanche en état d'urgence par son gouverneur Gavin Newsom.

Une douzaine d'autres incendies se sont déclarés depuis une semaine dans l'Etat, où les feux de forêt et de broussailles, en zone rurale comme en ville, sont devenus une constante ces dernières années.

