Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 3 mai 2010 11:48 03. mai 2010 - 11:48

Bombay - La justice indienne a reconnu coupable de meurtre et d'actes de guerre un Pakistanais impliqué dans l'attaque de Bombay par des islamistes en novembre 2008, ayant fait 166 morts. Le seul survivant du commando était poursuivi pour 86 chefs d'inculpation.

C'est le premier verdict rendu par la justice indienne à la suite de l'attaque qui a mis à mal les relations déjà fragiles entre l'Inde et le Pakistan.

166 personnes ont été tuées dans ces attaques en série perpétrées en plusieurs endroits de Bombay, dont deux hôtels de luxe et un centre communautaire juif.

Neuer Inhalt Horizontal Line