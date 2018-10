Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 2 octobre 2018 12:00 02. octobre 2018 - 12:00

Les prix des loyers en Suisse sont restés stables en Suisse en octobre. L'indice de marché publié mardi par homegate.ch s'établit à 113.4 points, au même niveau que les deux mois précédents. En comparaison annuelle, les loyers s'affichent en recul de 0,18%.

"La tendance à l'évolution latérale des prix se poursuit", relève le portail immobilier, qui établit ses données en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

L'indice se monte à 117,8 points dans le canton de Zurich, en recul de 0,17%. La baisse est plus marquée à Genève (-1,31%), dans le Jura (-0,30%) et en Valais (-0,21%). Neuchâtel (-0,10%), Bâle-Ville, Lucerne, Schwytz, les Grisons, Schaffhouse enregistrent aussi un léger reflux, alors qu'une hausse peu sensible est à signaler dans les autres cantons.

