Ce contenu a été publié le 27 mai 2018 21:37 27. mai 2018 - 21:37

L'Australien Will Power (37 ans) a remporté pour la première fois les 500 miles d'Indianapolis. La course a comme toujours été marquée par plusieurs accidents, sans gravité heureusement.

Le pilote du team Penske Chevrolet a devancé l'Américain Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing) et le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi) au terme des 200 tours du célèbre ovale.

Power, champion IndyCar en 2014 et quatre fois vice-champion, a conquis le plus beau succès de sa carrière. Son meilleur résultat jusqu'ici à Indy était une 2e place en 2015.

La course a été marquée par divers accidents, dont ceux des anciens vainqueurs Helio Castroneves et Takuma Sato. Sébastien Bourdais a également été éliminé, un an après son terrible crash au même endroit lors des qualifications. Danica Patrick, pour sa dernière course, est elle aussi partie à la faute.

