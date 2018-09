Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 23 septembre 2018 13:24 23. septembre 2018 - 13:24

Malgré le soutien de plusieurs cantons romands, les initiatives pour des aliments équitables et pour la souveraineté alimentaire ont été rejetées dans les urnes, selon l'institut gefs.bern. L'inscription du vélo dans la Constitution a en revanche été plébiscitée.

L'initiative des Verts sera rejetée dimanche par 64% des votants, selon les projections chiffrées de gfs.bern. Le rejet de l'inscription dans le Constitution de la souveraineté alimentaire, voulue par Uniterre, est encore plus net: le texte a été balayé dimanche par 71% des Suisses, selon la même source.

Une différence apparaît entre la Suisse romande et la Suisse alémanique. Genève, Vaud, Neuchâtel et le Jura ont approuvé les deux textes agricoles. Fribourg les a refusés, mais dans une proportion plus faible que la tendance au niveau suisse. Le rejet est en revanche plus net dans le canton du Valais (plus de 60%).

Sur la RTS, la conseillère nationale vaudoise Adèle Thorens a reconnu que les résultats étaient "très mauvais" en Suisse alémanique. L'élu Manfred Bühler a estimé pour sa part que la population a senti que ces deux textes allaient trop loin, même si les objectifs étaient louables".

Pierre-André Tombez, président de l'Alliance pour la souveraineté alimentaire, n'a pas caché son dépit. "On a assisté à une campagne ahurissante où il est considéré comme normal d'avoir moins de paysans", a-t-il déclaré à Keystone-ATS. Pour lui, les blocages entre agriculteurs et avec les consommateurs sont programmés.

L'inscrition du vélo dans la Constitution fédérale a en revanche facilement passé la rampe, à 72% selon gsf.bern. Dans la plupart des cantons, le oui atteint entre 70 et 80%.

Un soutien qui s'est effrité

Dit "pour des aliments équitables", le texte des Verts demandait que la Confédération renforce l'offre de denrées alimentaires sûres et de bonne qualité. Celles-ci devraient notamment être produites dans le respect de l'environnement, des ressources et des animaux, ainsi que dans des conditions de travail équitables.

Pour les opposants, ce texte était superflu car la Suisse s'engage déjà dans ce sens. Ils ont aussi mis en garde sur une hausse des prix. Les sondages ont montré que le soutien initial en faveur de l'initiative s'est effrité au fil de la campagne. Il en est allé de même pour l'initiative d'Uniterre "Pour la souveraineté alimentaire. L'agriculture nous concerne toutes et tous".

Ce deuxième texte visait à freiner la disparition des exploitations agricoles en centrant la politique sur une agriculture diversifiée, de petite paysannerie et indigène. Fermer l'agriculture au marché fera grimper les prix et exposera la Suisse à des mesures de rétorsion de ses partenaires commerciaux, avaient averti gouvernement et Parlement.

Vélo: soutien presque unanime

Le projet d'inscrire la petite reine dans la Constitution est né de l'impulsion de la faîtière des cyclistes. Celle-ci a finalement retiré son initiative Pro Velo au profit de l'alternative du Parlement. Tous les partis à l'exception de l'UDC soutenaient le texte.

Le but est d'encourager la création d'un réseau de voies cyclables en Suisse, mais sans mesures contraignantes pour les cantons et les communes. La Confédération pourra, mais ne devra pas, coordonner la promotion du vélo.

Neuer Inhalt Horizontal Line