Ce contenu a été publié le 21 octobre 2018 13:42 21. octobre 2018 - 13:42

Les dégâts matériels provoqués par les inondations meurtrières du début de semaine dans l'Aude se chiffrent à environ 200 millions d'euros (230 millions de francs), a annoncé dimanche le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu jeudi dans 126 communes de ce département, notamment Trèbes, Villegailhenc et Villardonnel, où les fortes intempéries ont fait au moins quatorze morts dans la nuit du 14 au 15 octobre.

"On est sur des dégâts de l'ordre de 200 millions d'euros, c'est très important. C'est notamment pour les habitations, pour les véhicules", a déclaré le ministre sur France 3. "J'ai demandé évidemment aux assureurs, qui s'y sont engagés, à rembourser le plus vite possible", a-t-il ajouté.

Le président Emmanuel Macron doit se rendre lundi auprès des sinistrés, des forces de secours et des élus de l'Aude.

