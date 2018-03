Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Un institut de musique afghan d'où est issu le premier orchestre 100% féminin du pays ainsi que le groupe californien Metallica, emblématique du heavy metal, ont été récompensés mercredi par le Polar Music Prize. Ce dernier est souvent surnommé le Nobel de la musique.

Les lauréats recevront chacun un million de couronnes (plus de 116'000 francs) lors d'un gala télévisé à Stockholm le 14 juin en présence du roi Carl XVI Gustaf.

Fondé en 2010 par Ahmad Sarmast et soutenu par la Banque mondiale et des bailleurs internationaux, l'Institut national afghan de musique (Anim) est une école enseignant tant la musique afghane qu'occidentale à des enfants pour beaucoup pauvres, orphelins et/ou travailleurs des rues.

Au forum de Davos

L'institut a lancé en 2016 la formation symphonique féminine "Zohra" qui s'est produite pour la première fois à l'étranger au forum de Davos (GR) en janvier 2017, pour un concert composé uniquement de classiques afghans.

Ahmad Sarmast, musicologue et trompettiste, a échappé à un attentat-suicide en 2014 à Kaboul alors que la musique reste souvent considérée comme une déviance déshonorante, a fortiori pour des femmes, dans ce pays en guerre depuis des décennies. Il s'est dit "très heureux, honoré et privilégié" d'avoir obtenu ce prix.

Musiciens qui changent la donne

"Nous pensons que nos deux lauréats, quoique venus de deux mondes très différents, illustrent la mission du Polar Music Prize qui est d'honorer les musiciens et les organisations musicales qui changent la donne", a déclaré dans un communiqué Marie Ledin, directrice générale du prix.

Ahmad Sarmast et son école de musique ont travaillé à "ramener la puissance et la joie de la musique dans la vie des enfants", a-t-elle ajouté, et "Metallica est aimé et admiré par des millions d'amateurs de hard rock dans le monde entier".

Metallica est l'un des plus influents groupes de heavy metal et ses guitares lourdes et agressives ont mis cette musique à la mode depuis des décennies. Le batteur du groupe Lars Ulrich, né au Danemark, a qualifié le Polar Music Prize de "grande reconnaissance de tout ce que Metallica a fait depuis 35 ans".

"En même temps, nous nous sentons tout jeunes avec encore un tas de bonnes années devant nous", a ajouté Lars Ulrich à propos du groupe qui a sorti en 2016 son dixième album studio, "Hard Wired ... to Self-Destruct".

Le Polar Music Prize a été créé en 1989 par le défunt Stig Anderson, connu pour avoir été le manager du groupe suédois ABBA, et il récompense chaque année deux lauréats.

Le prix se donne pour objectif de "briser les frontières musicales en réunissant les gens venus des différents mondes de la musique". Il a déjà récompensé Sting et Wayne Shorter aussi bien que Bob Dylan et Isaac Stern, Renée Fleming et Pink Floyd ou Pierre Boulez et Joni Mitchell.

