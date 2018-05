Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Les espaces susceptibles d'accueillir le jeu des enfants se font de plus en plus rares dans les villes. Pro Juventute a annoncé jeudi son objectif de favoriser le développement de villes jouables.

"Il ne faut pas perdre de vue le droit au jeu des enfants", rappelle Pro Juventute dans un communiqué. "En Suisse, les enfants ne jouent dehors, de manière autonome et sans surveillance, plus que 29 minutes par jour" révèle une étude réalisée en 2016 sur mandat de la fondation.

L’intégration des besoins des enfants dans le processus de planification de l’espace est un des souhaits de Pro Juventute: "Les enfants doivent pouvoir modifier les espaces et les intégrer à leur jeu". Cela a des effets positifs sur l’ensemble de la cohabitation dans un quartier et une ville.

Le Festival du jeu Pro Juventute, qui aura lieu les 25 et 26 mai à Bienne, a pour objectif de favoriser le développement de villes jouables et de contribuer à approfondir la discussion sur le rôle du jeu dans le processus de développement urbain. Des experts discuteront du potentiel du jeu dans les espaces urbains, mais aussi de la conception, de l’utilisation et de l’importance des espaces jouables dans une ville.

Le 26 mai, Journée mondiale du jeu, une action de jeu publique aura lieu sur l’esplanade de Bienne parallèlement à cette conférence.

Lieux de rencontre

L’engagement de Pro Juventute en faveur des espaces de jeu remonte à environ 80 ans. Le succès des places de jeu Robinson en Suisse lui est, entre autres, dû. Clos par une porte verrouillable, ces espaces sont animés selon des principes pédagogiques par du personnel spécialisé.

Dans le contexte de l’encouragement du jeu libre, des aires de jeu «normales» ont aussi été conçues. Jusqu’en 2005, Pro Juventute a même transmis ce savoir-faire par le biais d’un service de conseil. Les centres communautaires de la région de Zurich ont également été initiés par Pro Juventute.

Les centres communautaires, dont certains ont été conçus comme place de jeu Robinson, sont des exemples d’espaces de jeu devenus des lieux de rencontre pour tout un quartier.

