Les pluies torrentielles, suivies d'inondations et de glissements de terrain, qui se sont abattues la semaine dernière sur le Japon, ont fait au moins 179 morts, selon un nouveau bilan des autorités, diffusé mercredi. Neuf personnes sont en outre portées disparues.

Les médias avancent eux le nombre de 50 à 60 disparus. Ces intempéries sont les plus meurtrières depuis 1982.

L'inquiétude grandit dans la région, qui pourrait connaître de nouvelles pluies torrentielles et alors que les rescapés tentent de survivre au manque d'eau et d'électricité et à des températures désormais supérieures à 30 degrés Celsius.

Des milliers de sinistrés sont hébergés dans des refuges des autorités, d'autres ayant été accueillis par des proches et beaucoup s'interrogent sur leur avenir.

Abe sur place

Le premier ministre japonais, Shinzo Abe, qui a annulé un déplacement à l'étranger, doit se rendre mercredi dans la région sinistrée de l'ouest du Japon. Il a quitté Tokyo en début de matinée pour survoler la province d'Okayama, une des plus touchées avec celle d'Hiroshima, et visiter divers lieux sinistrés ensuite.

Si les pluies ont fait place au soleil et au ciel bleu, les habitants doivent désormais faire face à de fortes chaleurs potentiellement dangereuses pour leur santé, d'autant que l'eau manque.

Plus de 200'000 personnes étaient toujours privées d'eau, par des températures atteignant 33 degrés en certains endroits, comme dans la ville de Kurashiki, l'une des zones les plus touchées. L'électricité a été rétablie dans quelque 3500 foyers.

Le gouvernement a provisionné 70 milliards de yens (625 millions de francs) pour les infrastructures et s'est accordé sur une réserve de 350 milliards de yens, a annoncé mardi le ministre des finances, précisant qu'une nouvelle ligne budgétaire serait décidée si nécessaire.

