Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 8 juillet 2018 11:12 08. juillet 2018 - 11:12

Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Japon ont déjà fait une soixantaine de morts et 60 disparus. Dans la ville de Kurashiki (ouest), 1000 personnes étaient bloquées dimanche, dont 100 dans un hôpital, du fait de la brutale crue des eaux dans la région.

Les secouristes japonais se battaient pour sauver les sinistrés piégés par les conséquences dramatiques de pluies exceptionnelles qui continuaient de s'abattre violemment sur une partie de l'ouest du Japon. "On est sans nouvelle d'un grand nombre de personnes et beaucoup d'autres ont besoin d'aide. Nous travaillons contre la montre", a déclaré le Premier ministre Shinzo Abe.

Kurashiki, ville de la préfecture d'Okayama qui compte un peu moins de 500'000 habitants, a été la plus touchée par les pluies torrentielles. Des images tournées par la télévision montraient des personnes, apparemment des patients et du personnel médical, perchées sur un balcon de l'hôpital Mabi Memorial dans l'attente des secours.

Sauvetage par hélicoptère

On voyait également nombre de voitures dériver dans des eaux boueuses ou encore une personne être sauvée par hélicoptère d'un centre pour personnes âgées. Les pluies ont provoqué non seulement des crues mais aussi des glissements de terrain. Des personnes se sont retrouvées prisonnières à leur domicile.

Le bilan officiel provisoire est d'au moins 57 personnes tuées. La chaîne publique NHK faisait état d'un bilan encore plus lourd de 68 morts et 56 disparus. Une centaine d'habitants des régions les plus touchées ont été blessés, d'après l'Agence de gestion des incendies et catastrophes naturelles.

"Danger extrême"

Le gouvernement japonais a mis en place un centre de gestion des urgences au cabinet du Premier ministre. Quelque 54'000 secouristes de l'armée, de la police et des pompiers ont été envoyés dans le sud-ouest et de l'ouest du Japon.

"Nous n'avons jamais connu ce genre de pluie auparavant", a déclaré un responsable de l'Agence météorologique japonaise lors d'une conférence de presse. "C'est une situation de danger extrême."

L'état d'alerte maximum a été levé partout, mais des avis de niveaux inférieurs étaient maintenus. La pluie devrait continuer à tomber sur certaines régions pendant encore au moins un jour.

Des alertes aux fortes pluies restaient en vigueur dans trois préfectures. Quelques 300 mm d'eau devraient tomber lundi matin dans certaines parties de l'île de Shikoku, une des quatre grandes îles de l'archipel nippon.

Neuer Inhalt Horizontal Line