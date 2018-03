Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 9 août 2010 18:37 09. août 2010 - 18:37

Berne - Les glissements de terrain survenus samedi dans la province chinoise du Gansu (nord-ouest) ont fait au moins 337 morts et 1148 disparus. Les secouristes et l'armée chinoise se débattent contre des montagnes de boue pour retrouver des survivants.

Les coulées de boue ont recouvert une zone de cinq kilomètres de long et 500 mètres de large et les eaux boueuses ont parfois atteint le troisième étage des bâtiments, selon l'agence Chine Nouvelle. Dans trois villages de cette région montagneuse, tous les bâtiments ont été rasés par un torrent de boue et de pierres.

Arrivé sur place dimanche, le Premier ministre Wen Jiabao a appelé les milliers de sauveteurs à tout faire pour retrouver des survivants et apporter des secours aux 45'000 personnes évacuées. "Il est crucial en ce moment de sauver la vie de ceux qui sont sous les gravats" et les efforts se poursuivront tant qu'il y aura un espoir, a-t-il dit.

Signes de vie

Les secouristes travaillent lundi à la pelle ou à mains nues, sans équipement lourd en raison de l'épaisseur de la boue qui empêcherait toute manoeuvre. "Nous avons entendu des signes de vie, des portables sonner et de faibles appels à l'aide", a déclaré Xu Jiaming, qui dirige 500 soldats.

Plus de 4500 soldats, policiers, pompiers et membres du personnel médical ont été déployés, selon la télévision d'Etat. De nombreuses maisons et des voitures ont été enterrées, des routes et des ponts coupés dans cette région qui a déjà payé un lourd tribut lors du séisme du Sichuan voisin en 2008.

Des pluies torrentielles ont fait depuis le début de l'année en Chine plus de 2100 morts ou disparus et provoqué l'évacuation de 12 millions de personnes dans le sud, le centre et plus récemment le nord-est. Après une accalmie, de nouvelles pluies sont attendues dans les prochains jours dans le Gansu.

